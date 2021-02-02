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02.02.2021  14:19   

Дзюдо. Харьковчанки успешно выступили на всеукраинском турнире

Первостоличные юниорки завоевали четыре медали.

Открытый турнир по дзюдо "Only girls" состоялся в Николаевке (Донецкая область). Харьковские юниорки завоевали 4 медали.
 
На счету юных харьковских спортсменок 3 "серебра" (Мирослава Бондаренко, Виолетта Мелишкова, Мария Колесник) и "бронза" (Кира Багнет). 5 место в чемпионате заняла Валерия Маслова.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков
 
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