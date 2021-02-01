01.02.2021 15:19

Футбол. В Харькове прошел мемориальный турнир среди женских команд

Определились победители Кубка памяти Анатолия Харченко.

В турнире принимали участие 6 команд.

Три из них были составлены из действующих игроков «Жилстрой-1». Еще три команды были представлены молодежными составами разного возраста.

На первом этапе участники были разделены на две группы. В группе А победила команда, капитаном которой была Дарья Апанащенко. Они набрали 5 очков. Второе место заняла команда Ольги Овдийчук - 4 очка и третье - команда до 17 лет - 0 очков.

Результаты игр:

Команда Апанащенко - команда Овдийчук 6:6 (пен. 5:4).

Сборная до 17 лет - Команда Апанащенко 1:4.

Сборная до 17 лет - Команда Овдийчук 0:6.

В группе В первое место заняла команда Ирины Санина - 6 очков, на втором месте команда до 16 лет - 3 очка и на третьем команда возрасте до 15 лет - 0 очков.

Результаты игр:

Сборная до 16 лет - сборная до 15 лет - 1:0.

Команда Саниной - сборная до 16 лет - 4:0.

Команда Саниной - сборная до 15 лет - 6:0.

В полуфинале встретились:

Команда Апанащенко - сборная до 16 лет - 8:3.

Команда Овдийчук - команда Саниной - 1:4.

Матч за 3 место:

Сборная до 16 лет - Команда Овдийчук - 1:4.

Финал:

Команда Апанащенко - команда Саниной - 1:0. Решающий гол забила Надежда Хаванская.

Справка. Анатолий Харченко - бывший вице-президент футбольного клуба, который ушел из жизни в январе прошлого года.