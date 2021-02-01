01.02.2021 15:19
Футбол. В Харькове прошел мемориальный турнир среди женских команд
Определились победители Кубка памяти Анатолия Харченко.
В турнире принимали участие 6 команд.
Три из них были составлены из действующих игроков «Жилстрой-1». Еще три команды были представлены молодежными составами разного возраста.
На первом этапе участники были разделены на две группы. В группе А победила команда, капитаном которой была Дарья Апанащенко. Они набрали 5 очков. Второе место заняла команда Ольги Овдийчук - 4 очка и третье - команда до 17 лет - 0 очков.
Результаты игр:
Команда Апанащенко - команда Овдийчук 6:6 (пен. 5:4).
Сборная до 17 лет - Команда Апанащенко 1:4.
Сборная до 17 лет - Команда Овдийчук 0:6.
В группе В первое место заняла команда Ирины Санина - 6 очков, на втором месте команда до 16 лет - 3 очка и на третьем команда возрасте до 15 лет - 0 очков.
Результаты игр:
Сборная до 16 лет - сборная до 15 лет - 1:0.
Команда Саниной - сборная до 16 лет - 4:0.
Команда Саниной - сборная до 15 лет - 6:0.
В полуфинале встретились:
Команда Апанащенко - сборная до 16 лет - 8:3.
Команда Овдийчук - команда Саниной - 1:4.
Матч за 3 место:
Сборная до 16 лет - Команда Овдийчук - 1:4.
Финал:
Команда Апанащенко - команда Саниной - 1:0. Решающий гол забила Надежда Хаванская.
Справка. Анатолий Харченко - бывший вице-президент футбольного клуба, который ушел из жизни в январе прошлого года.