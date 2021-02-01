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01.02.2021  13:34   

Стрельба из лука: на чемпионате Украины харьковчане завоевали 8 наград (ФОТО)

Участие в соревнованиях в Харькове приняли около 300 спортсменов из 14 регионов страны, которые разыграли медали в двух возрастных категориях в стрельбе из классического и блочного лука.

Харьковские спортсмены завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Так, в стрельбе из классического лука среди взрослых харьковчане завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Серебряным призером в личных соревнованиях среди мужчин стал Виктор Рубан, уступивший в финале со счетом 3:7 Ивану Кожокару из Черновицкой области.

Владимир Каменский стал бронзовым призером в соревнованиях среди мужчин. В борьбе за третье место он со счетом 6:5 выиграл у другого харьковского лучника Никиты Кравчука.



Еще одну медаль получила женская команда Харьковской области. Екатерина Дубровина, Дарья Павличенко Александра Аристова в финале проиграли 0:6 соперницам из Львовской области и стали серебряными призерами.

В одиночных соревнованиях среди женщин лучший результат среди харьковчанок показала Ирина Третьякова, занявшая седьмое место, а чемпионкой Украины стала Анастасия Павлова из Херсонской области.



В командных соревнованиях среди мужчин победила сборная Сумской области.

В Управлении напоминают также, что на чемпионате Украины среди юниоров харьковские лучники завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. Чемпионами в личных соревнованиях в стрельбе из классического лука стали Никита Дюняшев и Ирина Третьякова. Владимир Каменский, Никита Дюняшев и Иван Шестаченко стали серебряными призерами в командных соревнованиях, а Елена Гриншпун завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука.



Еще одну медаль в стрельбе из блочного лука получила мужская команда Харьковской области. Вадим Головко, Александр Соколов и Никита Мильченко завоевали «бронзу».

Эти соревнования стали одним из этапов подготовки национальной сборной команды Украины к чемпионату Европы, который с 31 мая по 6 июня состоится в Турции, а также к этапу Кубка мира, который в июне будет принимать Франция. На этих соревнованиях будут разыграны последние лицензии в стрельбе из лука на Олимпийские игры в Токио. В настоящее время лицензию уже имеет женская команда Украины, а для мужской команды борьба еще впереди.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стрельба из лука, чемпионат украины, харьков
 
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