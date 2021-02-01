Элина Свитолина стартовала в Мельбурне победой над соперницей из Германии: лучшие моменты матча

Стартовый гейм показал, что ни одна из теннисисток не планирует уходить с корта побежденной. Украинка легко отдала инициативу сопернице и уже проигрывала с тройным брейк-пойнтом 40:0. Свитолиной не только удалось отыграться, но и оставить этот затяжной гейм за собой.
Уже в следующем Петкович по сценарию первого гейма повела 40:0, но на этот раз Элине не удался камбэк – 1:1. Далее игра первой ракетки Украины выглядела довольно раскованной, Элина легко брала подачи соперницы и безупречно действовала на своей. В итоге – 1:6 довольно неожиданный счет первого сета, если брать игру, которая была в первом же гейме.
Такой результат хорошо повлиял на психологическое состояние украинской теннисистки. Второй сет начался при равной игре в исполнении обеих теннисисток, девушки уверенно выигрывали геймы на собственных подачах – 2:2.
А дальше во встрече для болельщиков началось самое интересное. Теннисистки брали инициативу в свои руки. То Свитолина первой зарабатывала преимущество, то Петрович отыгрывалась. Устойчивее в этих качелях на корте оказалась Элина, которая хоть и проиграла два гейма на своей подаче, но взяла три подачи немки – 4:6.
Теннисистки в четвертый раз встречались на одном корте. Пока Свитолина показывает 100-процентный показатель в этих дуэлях.
Элине удалось выполнить в матче аж 6 эйсов, также украинка сделала 3 двойных ошибки и сыграла 8 из 10 возможных брейк-пойнтов.
В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Алена Остапенко (Латвия) / Данка Ковинич (Черногория).
Напомним, что Элина Свитолина получила награду от журнала "Cosmopolitan Ukraine". 26-летняя харьковская теннисистка стала победительницей в номинации "Спортсменка года".