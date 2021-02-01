01.02.2021 11:03

Игорь Терехов на Кубке по мини-футболу: Надеюсь, Харьков вернёт славу города с самой мощной украинской командой

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов наградил победителей соревнований по футзалу на Кубок городского совета.



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О традиционных соревнованиях по футзалу среди детей на Кубок Харьковского городского совета, которые прошли 31 января в Школе высшего спортивного мастерства, Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Закончились традиционные соревнования по футзалу среди детей на Кубок Харьковского городского совета.



Горжусь нашими юными футболистами. Очень надеюсь, что Харьков вернёт былую славу, - города с самой мощной украинской командой.



А мы в свою очередь постараемся сделать все, чтобы наши будущие звёздочки имели возможность оттачивать своё мастерство в комфортных условиях», – говорится в сообщении.

Фотогалерея: Игорь Терехов наградил победителей соревнований по футзалу на Кубок городского совета

