Игорь Терехов на Кубке по мини-футболу: Надеюсь, Харьков вернёт славу города с самой мощной украинской командой

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов наградил победителей соревнований по футзалу на Кубок городского совета.
О традиционных соревнованиях по футзалу среди детей на Кубок Харьковского городского совета, которые прошли 31 января в Школе высшего спортивного мастерства, Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.
«Закончились традиционные соревнования по футзалу среди детей на Кубок Харьковского городского совета.
Горжусь нашими юными футболистами. Очень надеюсь, что Харьков вернёт былую славу, - города с самой мощной украинской командой.
А мы в свою очередь постараемся сделать все, чтобы наши будущие звёздочки имели возможность оттачивать своё мастерство в комфортных условиях», – говорится в сообщении.
Фотогалерея: Игорь Терехов наградил победителей соревнований по футзалу на Кубок городского совета
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