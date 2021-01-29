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29.01.2021  18:19   

Водное поло. Харьковчане в составе сборной Украины готовятся к чемпионату Европы

В юниорскую сборную вошли 11 харьковчан

Национальная ватерпольная дружина Украины возрастом до 15 лет начала подготовку в бассейне города Каменское к матчам квалификации чемпионата Европы 2021 года, финальная часть которого пройдет в Португалии.
 
Матчи квалификации состоятся в Польше с 25 по 28 марта, а соперниками украинцев будут команды Польши, России, Беларуси и Литвы. Чтобы выйти в дальнейший этап надо занять в этой группе либо первое, либо второе место.
 
В составе сборной к этим играм начали подготовку и юные харьковские ватерполисты Артем Стрельников, Кирилл Левин, Артемий Черных, Дмитрий Павлюк, Михаил Таран, Александр Шевцов, Егор Карасев, Владислав Нестер и тренер Тарас Головкин. Запасными являются тренер Александра Мироненко и игрок Артем Лещенко.
 
Учебно-тренировочный сбор в Каменском продлится до 3 февраля.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  вода, отключение, харьков, каменское
 
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