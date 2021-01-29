Стрельба из лука: на чемпионат в Харькове собрались лучшие

29.01.2021 12:04

Соревнования в помещении среди взрослых и юниоров продолжаются до 30 января.

Участие в них принимают около 300 спортсменов двух возрастных категорий, которые борются за медали в стрельбе из классического и блочного лука.

Первыми медали чемпионата разыграли юниоры и «блочники». На счету харьковчан были 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. В личных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди юниоров чемпионом стал Никита Дюняшев, который в финале со счетом 6: 2 победил львовянина Александра Панциру.

Среди юниорок «золото» завоевала Ирина Третьякова. В финале 19-летняя воспитанница Харьковской СДЮСШОР «Коммунар» со счетом 7: 3 победила Дарью Коваль из Сумской области. Еще одна харьковская юниорка Елена Гриншпун завоевала серебряную медаль в стрельбе из блочного лука. В финале она с минимальным счетом 140:141 уступила киевлянке Евгении Воробьевой.

Еще две медали харьковские лучники завоевали в командных соревнованиях. В стрельбе из классического лука среди юниоров Владимир Каменский, Никита Дюняшев и Иван Шестаченко стали серебряными призерами, уступив в финале 3:5 сборной Черновицкой области. Мужская команда Харьковской области по стрельбе из блочного лука, в состав которой вошли Вадим Головко, Александр Соколов и Никита Мильченко, завоевала «бронзу». В полуфинале они уступили львовской команде, а в поединке за третье место победили вторую сборную Киева со счетом 227: 226.

Для юниоров этот чемпионат стал одним из этапов отбора и подготовки к чемпионату мира, который в октябре этого года состоится в Австралии. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

Окончательные результаты чемпионата Украины станут известны в субботу, когда состоятся командные финалы в стрельбе из классического лука среди взрослых.