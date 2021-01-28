28.01.2021 15:13

Умерла председатель харьковского «Велоклуба» и оргкомитета «Велодня» Виктория Смагина

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Ная Котенко.

Харьковская активистка умерла 27 января.

Руководитель организации «Велосипедный Клуб« Харьковский велосипедный союз» Виктория Смагина много лет продвигала и популяризировала велодвижение в Харькове.

Она несколько лет организовывала Велодень и другие велосипедные прогулки, была проектным менеджером сети прокатов NextBike и инициатором проекта «Первая пешеходная улица».

Смагина умерла на 53-м году жизни от COVID-19.

С начала года Виктория ушла на самоизоляцию, но не смогла преодолеть вирус.