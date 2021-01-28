Главная Новости Спорт Умерла председатель харьковского «Велоклуба» и оргкомитета «Велодня» Виктория Смагина
28.01.2021  15:13   

Умерла председатель харьковского «Велоклуба» и оргкомитета «Велодня» Виктория Смагина

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее дочь Ная Котенко.

Харьковская активистка умерла 27 января.
 
Руководитель организации «Велосипедный Клуб« Харьковский велосипедный союз» Виктория Смагина много лет продвигала и популяризировала велодвижение в Харькове.
 
Она несколько лет организовывала Велодень и другие велосипедные прогулки, была проектным менеджером сети прокатов NextBike и инициатором проекта «Первая пешеходная улица».
 
Смагина умерла на 53-м году жизни от COVID-19.
 
С начала года Виктория ушла на самоизоляцию, но не смогла преодолеть вирус.
Тэги:  смерть, смагина, харьков
 
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