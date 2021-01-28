Более 10 тысяч харьковчан присоединились к проекту «Спортивный карантин» (ВИДЕО)

Бесплатный марафон «Спортивный карантин» прошел с 11 по 25 января в онлайн-формате.
Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, проект должен был помочь участникам привести тело в хорошую физическую форму после новогодних праздников не выходя из дома.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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