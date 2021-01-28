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28.01.2021  12:36   

Более 10 тысяч харьковчан присоединились к проекту «Спортивный карантин» (ВИДЕО)

Бесплатный марафон «Спортивный карантин» прошел с 11 по 25 января в онлайн-формате.

Более 10 тысяч харьковчан присоединились к проекту «Спортивный карантин»

Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, проект должен был помочь участникам привести тело в хорошую физическую форму после новогодних праздников не выходя из дома.

«Мы имеем более 11 тысяч просмотров в течение двух недель. Считаю, что это неплохой результат для старта. Участников было много. Кто-то каждый день, как наши победители, выполнял все упражнения и советы экспертов, другие - реже. Возможно, некоторые участники по определенным причинам не выставлял видео своих тренировок. Однако мы получили много положительных отзывов от харьковчан, и результаты тоже хорошие», - отметил директор департамента Алексей Чубаров.
 
Победителями марафона стали Ольга Ястреб, Алина Коваленко и Елена Сиренкова. В подарок они получили абонементы и сертификаты на тренировки, а также корзину продуктов здорового питания, которую собирал нутрициолог проекта.
 
Напомним, марафон проводился на странице департамента в «Instagram» и состоял из 12-ти занятий разных направлений и уровней сложности, которые провели лучшие тренеры Харькова, а также консультаций психолога и диетолога. Все видеозаписи хранятся на странице аккаунта, и их можно пересмотреть в любое удобно время.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, коронавирус, карантин, харьков
 
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