Главная Новости Спорт Дзюдо. В Харькове пройдет детский чемпионат
27.01.2021  16:19   

Дзюдо. В Харькове пройдет детский чемпионат

Открытый чемпионат города пройдет 30-31 января во Дворце спорта "Смена".

За медали будут бороться ребята и девочки 2011-го года рождения и младше.
 
Весовые категории:
 
Ребята: 21 кг., 24 кг., 27 кг., 30 кг., 34 кг., 38 кг., 42 кг., 46 кг., 50 кг., + 50 кг.
 
Девушки: 32 кг., 36 кг., 40 кг., 44 кг., 48 кг., 52 кг., 57 кг., +57 кг.
 
Соревнования будут проводиться в соответствии с действующими правилам Европейского союза дзюдо.
 
Система проведения олимпийская, круговая.
 
Длительность каждой схватки 3 минуты.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, детский чепионат, харьков
 
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