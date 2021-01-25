25.01.2021 15:49

Футбол. В Харьков пройдет мемориальный турнир среди женских команд

Команды будут соревноваться в СК "Локомотив" в два этапа: групповой этап (2 группы) и плей-офф.

Кубок памяти Анатолия Харченко среди женских команд с участием "Жилстрой-1" и сборных девичьих команд "Жилстрой-1" запланирован на 30 января 2021 года.

Команды будут соревноваться в СК "Локомотив" в два этапа: групповой этап (2 группы) и плей-офф. Накануне капитаны ФК "Жилстрой-1" Дарья Апанащенко, Ольга Овдийчук и Ирина Санина провели жеребьевку игроков для своих команд, а также календаря соревнований.

Группа А:

1. Сборная "Жилстрой-1" до 17 лет.

2. Команда Ольги Овдийчук.

3. Команда Дарьи Апанащенко.

Группа В:

1. Команда Ирины Саниной.

2. Сборная "Жилстрой-1" до 15 лет.

3. Сборная "Жилстрой-1" до 16 лет.

На стадии группового этапа команды играют 2 тайма по 10 минут, плей-офф - 2 тайма по 15 минут.

Расписание соревнований:

9:45 Торжественное открытие.

Групповой этап:

10:00 Команда А. Овдийчук - Команда Д. Апанащенко.

10:25 WU-15 - WU-16.

10:50 WU-17 - Команда Д. Апанащенко.

11:15 Команда И. Саниной - WU-16.

11:40 WU-17 - Команда А. Овдийчук.

12:05 Команда И. Саниной - WU-15.

Плей-офф

12:30 Победитель А - 2 место группы В.

13:05 2 место группы А - Победитель В.

13:40 Игра за 3 место.

14:15 Финал.

14:50 Награждение.