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25.01.2021  15:49   

Футбол. В Харьков пройдет мемориальный турнир среди женских команд

Команды будут соревноваться в СК "Локомотив" в два этапа: групповой этап (2 группы) и плей-офф.

Кубок памяти Анатолия Харченко среди женских команд с участием "Жилстрой-1" и сборных девичьих команд "Жилстрой-1" запланирован на 30 января 2021 года.
 
Команды будут соревноваться в СК "Локомотив" в два этапа: групповой этап (2 группы) и плей-офф. Накануне капитаны ФК "Жилстрой-1" Дарья Апанащенко, Ольга Овдийчук и Ирина Санина провели жеребьевку игроков для своих команд, а также календаря соревнований.
 
Группа А:
1. Сборная "Жилстрой-1" до 17 лет.
2. Команда Ольги Овдийчук.
3. Команда Дарьи Апанащенко.
 
Группа В:
1. Команда Ирины Саниной.
2. Сборная "Жилстрой-1" до 15 лет.
3. Сборная "Жилстрой-1" до 16 лет.
 
На стадии группового этапа команды играют 2 тайма по 10 минут, плей-офф - 2 тайма по 15 минут.
 
Расписание соревнований:
9:45 Торжественное открытие.
 
Групповой этап:
10:00 Команда А. Овдийчук - Команда Д. Апанащенко.
10:25 WU-15 - WU-16.
10:50 WU-17 - Команда Д. Апанащенко.
11:15 Команда И. Саниной - WU-16.
11:40 WU-17 - Команда А. Овдийчук.
12:05 Команда И. Саниной - WU-15.
 
Плей-офф
12:30 Победитель А - 2 место группы В.
13:05 2 место группы А - Победитель В.
13:40 Игра за 3 место.
14:15 Финал.
14:50 Награждение.
Тэги:  футбол, мемориал харченко, харьков
 
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