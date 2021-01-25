Главная Новости Спорт Харьковчанин стал чемпионом Украины по вольной борьбе
25.01.2021  11:29   

Харьковчанин стал чемпионом Украины по вольной борьбе

Чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная состоялся 20-21 января во Дворце спорта «Локомотив».

 
В чемпионате приняли участие 200 спортсменов из 17 областей страны. По результатам соревнований харьковчане завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.
 
Так, чемпионом Украины в весовой категории до 86 кг стал харьковчанин Мухаммед Алиев. На пути к «золоту» он одолел четырех соперников, в том числе еще одного харьковского борца Мраза Джафаряна, а в финале - Алексея Доманицкого из Львовской области.
 
Мраз Джафарян занял в этой весовой категории 3-е место. В борьбе за «бронзу» харьковчанин победил соперников из Полтавской и Одесской областей.
 
Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 57 кг стал харьковский борец Камиль Керимов. Он успешно провел три поединка, но в финале уступил киевлянину Андрею Яценко.
 
Кроме того, харьковчане Владимир Кочанов и Глеб Гринченко отметились бронзовыми медалями в весовой категории до 92 кг.
 
По итогам чемпионата, сборная Харьковской области заняла четвертое место в общекомандном зачете. Первенство завоевала команда Одесской области, вторыми стали киевляне, третье место заняла сборная Львовщины. Теперь победители турнира будут бороться за путевку на Олимпиаду и медали чемпионата Европы, который состоится в апреле этого года.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, вольная борьба, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Спорт "School champions": чемпионы делятся опытом со школьниками - ХС 16.12 Спорт Харьковские пловцы успешно выступили на Кубке Украины - ХГС 02.12 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка - в десятке самых успешных игроков на грунте (Харьков спортивный)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 