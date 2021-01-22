Вольная борьба: Мухаммед Алиев завоевал «золото» чемпионата Украины

22.01.2021 12:17

21 января в Харькове определились победители и призеры чемпионата Украины по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.

По итогам соревнований, участие в которых приняли около 200 спортсменов из 17 регионов страны, сборная Харьковской области завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.

Чемпионом Украины в весовой категории до 86кг стал харьковчанин Мухаммед Алиев. На пути к медали он выиграл у четырех соперников, в том числе у еще одного харьковского борца Мраза Джафаряна, а в финале – у Алексея Доманицкого из Львовской области.

Мраз Джафарян занял в этом весе третье место. В борьбе за «бронзу» харьковчанин победил соперников из Полтавской и Одесской областей.

Серебряным призером чемпионата в весовой категории до 57кг стал харьковский борец Камиль Керимов. Он успешно провел три поединка, но в финальном уступил киевлянину Андрею Яценко.

В весовой категории до 92 кг бронзовыми медалями отметились харьковчане Владимир Кочанов и Глеб Гринченко.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Первое было за командой Одесской области, второе заняли киевляне, а третье - сборная Львовской области.

По итогам чемпионата будут отобраны спортсмены, которые будут бороться за олимпийские лицензии, а также за медали чемпионата Европы.

Как отметил главный тренер мужской сборной Украины Григорий Данько, первый номер поедет за лицензией, а второй - на чемпионат Европы. В неолимпийских весовых категориях победители чемпионата Украины будут бороться на чемпионате Европы, который состоится в апреле этого года.

По информации Управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА, отборочных лицензионных турниров к Олимпийским играм будет два. Европейский пройдет в марте в Венгрии, а мировой - в мае в Болгарии. На обоих среди мужчин будут разыграны по две олимпийские путевки.

Сейчас у Украины есть одна олимпийская лицензия в вольной борьбе, которую в весе до 125 кг завоевал Александр Хоцяновский из Донецкой области.