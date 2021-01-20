Вольная борьба. В Харькове проходит чемпионат Украины (ФОТО)

Чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная стартовал сегодня, 20 января, во Дворце спорта «Локомотив».
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Начинается резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, изморозь.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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