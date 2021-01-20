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20.01.2021  19:33   

Вольная борьба. В Харькове проходит чемпионат Украины (ФОТО)

Чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная стартовал сегодня, 20 января, во Дворце спорта «Локомотив».

 
В соревнованиях принимают участие 200 спортсменов из 17 областей страны.
 
На церемонии открытия чемпионата заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко пожелал спортсменам удачи.
 
«Леонид Дунай - это легенда в борцовском мире как Харькова, так и Украины. Пусть его пример вдохновляет всех нас в эти сложные времена. Но, как известно, трудности делают нас только сильнее. Поэтому пускай победит сильнейший!» - сказал вице-мэр.
 
В связи с карантинными мероприятиями чемпионат проходит без зрителей.
 
Финальные бои состоятся в четверг, 21 января. На этих соревнованиях проводится отбор на чемпионат Европы и другие лицензионные турниры, где спортсмены получат шанс побороться за путевку на Олимпиаду.
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  вольная борьба, чемпионат, харьков, украина
 
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