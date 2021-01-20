20.01.2021 19:33

Вольная борьба. В Харькове проходит чемпионат Украины (ФОТО)

Чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная стартовал сегодня, 20 января, во Дворце спорта «Локомотив».

В соревнованиях принимают участие 200 спортсменов из 17 областей страны. В соревнованиях принимают участие 200 спортсменов из 17 областей страны.

На церемонии открытия чемпионата заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко пожелал спортсменам удачи.

«Леонид Дунай - это легенда в борцовском мире как Харькова, так и Украины. Пусть его пример вдохновляет всех нас в эти сложные времена. Но, как известно, трудности делают нас только сильнее. Поэтому пускай победит сильнейший!» - сказал вице-мэр.

В связи с карантинными мероприятиями чемпионат проходит без зрителей.

Финальные бои состоятся в четверг, 21 января. На этих соревнованиях проводится отбор на чемпионат Европы и другие лицензионные турниры, где спортсмены получат шанс побороться за путевку на Олимпиаду.