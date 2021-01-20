20.01.2021 10:02

Харьковский арбитр признана одной из лучших по итогам десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших арбитров-женщин за последнее десятилетие, третье место в котором заняла харьковчанка Екатерина Монзуль.

Рейтинг составлялся по результатам выборов лучших арбитров-женщин в период с 2011 по 2020 годы. В реестр вошли только рефери, которые хотя бы раз попадали в топ-20 соответствующего голосования. Судья, которая занимала первое место, получала 20 очков, второе - 19 очков, третье - 18 очков и т.д.

Харьковчанка Екатерина Монзуль в итоге набрала 124 очка и заняла третье место рейтинга. Второе место было за Эстер Штаубли из Швейцарии (135 очков), а возглавила рейтинг Бибиана Штайнхаус из Германии (171 очко).

Стоит отметить, что Екатерина Монзуль является первой женщиной-арбитром в Украине, которая попала в элитную категорию судей ФИФА. Также по итогам 2020 года она заняла третье место в рейтинге IFFHS лучших арбитров мира среди женщин.