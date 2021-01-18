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18.01.2021  18:19   

Футбол. У Металлиста 1925 - звездное пополнение игроков (ВИДЕО)

В составе желто-синих теперь будет играть полузащитник Олег Голодюк.

После прохождения углубленного медицинского осмотра и сдачи ПЦР-теста подпись под контрактом поставил полузащитник Олег Голодюк. 
 
За плечами 33-летнего игрока 215 матчей в элитном дивизионе украинского футбола, 18 поединков - в Кубке Украины и девять - в Лиге Европы.  Кроме того, Олег имеет и зарубежный опыт в Чемпионате Венгрии.
 
Голодюк
Позиция - полузащитник
Дата рождения - 2 января 1988
Рост - 180 см. Вес - 73 кг.
 
Олег Голодюк родился в Вараш Ровенской области.  Футболом начал заниматься в местной КДЮСШ "Изотоп" (тренер - Борис Каток).  В Чемпионате ДЮФЛУ за "Изотоп" и львовские "Карпаты" провел 68 матчей, в которых отметился 11-ю голами.
 
На профессиональном уровне играл за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу" (после непродолжительного пребывания в Полтаве снова вернулся во Львов), а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег".  Основным игроком "Карпат" стал, начиная с сезона 2008/2009 гг., А до этого еще молодой Голодюк провел три года в "Карпатах-2" и дублирующем составе "львов".
 
Последним клубом Олега был закарпатский "Минай", за который в первой части этого сезона он провел девять матчей в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.
 
Основная позиция - центральный полузащитник.  В "Металлисте 1925" будет выступать под 32-м номером.
 
Напомним, ранее "Металлист 1925" оформил трудовые отношения с Юрием Батюшин и Артур Западня.
 

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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