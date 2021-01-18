18.01.2021 18:19

Футбол. У Металлиста 1925 - звездное пополнение игроков (ВИДЕО)

В составе желто-синих теперь будет играть полузащитник Олег Голодюк.

После прохождения углубленного медицинского осмотра и сдачи ПЦР-теста подпись под контрактом поставил полузащитник Олег Голодюк.

За плечами 33-летнего игрока 215 матчей в элитном дивизионе украинского футбола, 18 поединков - в Кубке Украины и девять - в Лиге Европы. Кроме того, Олег имеет и зарубежный опыт в Чемпионате Венгрии.

Голодюк

Позиция - полузащитник

Дата рождения - 2 января 1988

Рост - 180 см. Вес - 73 кг.

Олег Голодюк родился в Вараш Ровенской области. Футболом начал заниматься в местной КДЮСШ "Изотоп" (тренер - Борис Каток). В Чемпионате ДЮФЛУ за "Изотоп" и львовские "Карпаты" провел 68 матчей, в которых отметился 11-ю голами.

На профессиональном уровне играл за львовские "Карпаты", полтавскую "Ворсклу" (после непродолжительного пребывания в Полтаве снова вернулся во Львов), а также венгерские "Халадаш" и "Залаэгерсег". Основным игроком "Карпат" стал, начиная с сезона 2008/2009 гг., А до этого еще молодой Голодюк провел три года в "Карпатах-2" и дублирующем составе "львов".

Последним клубом Олега был закарпатский "Минай", за который в первой части этого сезона он провел девять матчей в Премьер-Лиге и два - в Кубке Украины.

Основная позиция - центральный полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 32-м номером.

Напомним, ранее "Металлист 1925" оформил трудовые отношения с Юрием Батюшин и Артур Западня.