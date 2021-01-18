18.01.2021 16:43

Стрельба из лука. В Харькове прошел Кубок Виктора Рубана

Открытые всеукраинские соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука прошли 14-17 января в Харькове.

В турнире прияли участие около 130 спортсменов из пяти областей Украины.

В категории «Классический лук» среди мужчин в личном зачете золотую и серебряную медали выиграли харьковчане Валерий Мамонтов и Михаил Бойко.

Среди женщин также «золото» и «серебро» получили харьковчанки Дарья Павличенко и Екатерина Дубровина.

Среди кадетов 2004 года рождения и моложе в категории «Классический лук» в личном зачете весь пьедестал почета заняли харьковские спортсмены: 1-е место - Никита Дюняшев, 2-е место - Сергей Кривко, 3-е место - Иван Шестаченко.

Среди девушек в этой категории «золото» получила харьковчанка София Постельняк, «серебро» досталось спортсменке из Сумской области Дарье Коваль, «бронза» - харьковчанке Ирине Ярмак.

Среди мужчин в категории «Блочный лук» в личном зачете золотую медаль выиграл лучник из Киева Тарас Волненко, «серебро» и «бронза» достались харьковчанам Вадиму Головко и Александру Соколову.

В этой же категории у женщин «золото» завоевала киевлянка Ксения Шкляр, «серебро» - у Марии Заскалько из Днепропетровской области, «бронза» досталась харьковчанке Елене Гриншпун.

В командном первенстве среди мужчин в классическом луке весь пьедестал почета заняли харьковские команды: 1-е место - «Харьковская-1», 2-е место - ФСЛХО-1, 3-е место - Школа высшего спортивного мастерства.

Среди женщин также харьковские команды оказались в тройке победителей: 1-е место - Школа высшего спортивного мастерства, 2-е место - «Харьковская-2», 3-е место - «Харьковская-1».

Среди кадетов в командном первенстве победителями стала команда СДЮСШОР-1, 2-е место заняла команда «Харьковская-2», 3-е место - «Харьковская-1».

Среди девушек в командном первенстве «золото» завоевала команда СДЮСШОР-1, «серебро» - «Харьковская-1», «бронзу» - СДЮСШОР-2.

В командном первенстве в общей категории «Блочный лук» победителем стала команда «Киев-1», 2-е место - у команды «Харьковская-1», и замкнула тройку лидеров «Харьковская-2».