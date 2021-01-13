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13.01.2021  14:50   

ВИДЕО. Футбол: Металлист 1925 вернулся к тренировкам

Накануне коллектив футбольного клуба проходил плановую сдачу ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

Результаты оказались отрицательными. Поэтому "желто-синие" начинают тренировочный процесс в полном составе.
 
Тренировки будут проходить на базе ФК в Высоком, где футболисты собираются работать по составленному тренерским штабом плану. В первые недели много внимания, по словам главного тренера Валерия Кривенцова, планируют уделить физическому состоянию игроков, беговым упражнениям и различным тестам.
 
Кривенцов планирует провести и несколько спаррингов. Первый из них - закрытый тренировочный поединок против краматорского "Авангарда" - предварительно запланирован на следующий вторник. Ко второй части сезона игроки "Металлиста 1925" будут готовиться на берегу Средиземного моря, сбор начнется 20 февраля и продлится 17 дней. В Украину команда вернется 8 марта.
 
Стартовый матч весны запланирован на 15 марта. "Металлист 1925" будет играть против "Альянса" с Липовой Долины (Сумская область).
 

Тэги:  футбол, металлист 1925
 
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