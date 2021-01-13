13.01.2021 14:50

ВИДЕО. Футбол: Металлист 1925 вернулся к тренировкам

Накануне коллектив футбольного клуба проходил плановую сдачу ПЦР-тестов на выявление COVID-19.

Результаты оказались отрицательными. Поэтому "желто-синие" начинают тренировочный процесс в полном составе.

Тренировки будут проходить на базе ФК в Высоком, где футболисты собираются работать по составленному тренерским штабом плану. В первые недели много внимания, по словам главного тренера Валерия Кривенцова, планируют уделить физическому состоянию игроков, беговым упражнениям и различным тестам.

Кривенцов планирует провести и несколько спаррингов. Первый из них - закрытый тренировочный поединок против краматорского "Авангарда" - предварительно запланирован на следующий вторник. Ко второй части сезона игроки "Металлиста 1925" будут готовиться на берегу Средиземного моря, сбор начнется 20 февраля и продлится 17 дней. В Украину команда вернется 8 марта.

Стартовый матч весны запланирован на 15 марта. "Металлист 1925" будет играть против "Альянса" с Липовой Долины (Сумская область).