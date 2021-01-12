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12.01.2021  14:49   

Баскетбол. Харьковчане дожали моряков на выезде

"Харьковские Соколы" добыли выездную победу в Одессе.

Баскетболисты из Харькова победили одесситов в гостевом матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги. Моряки потерпели четвертое поражение подряд. Они расположились на 8-м месте в турнирной таблице. Харьковчане занимают 9-ю позицию.
 
Игра проходила с переменным успехом. Так, первую четверть с перевесом в четыре очка выиграли гости — 25:29. На большой перерыв команды ушли при ничейном счете — 49:49. В третьей 10-минутке "Соколы" сделали рывок и повели 83:75.
 
В заключительном отрезке игры "Одесса" отыгралась, но добыть победу морякам не удалось. "Соколы" оказались сильнее и в результате победили — 102:100.
 
Статистика матча:
"Одесса" — "Харьковские Соколы" — 100:102 (25:29, 24:20, 26:34, 25:19)
 
"Одесса": Блэйлок (24), Браун (22+11 подборов), Носков (16), Прокопенко (12), Артамонов (11).
 
"Харьковские Соколы": Шевченко (21), Боггс (20), Чумаков (20), Граф (18), Мисяць (16).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, победа, харьков, одесса, харьковские соколы
 
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