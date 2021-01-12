12.01.2021 14:21

Футбол. Металлист 1925 приобрел нового игрока

"Металлист 1925" подписал нового игрока

Накануне начала зимних учебно-тренировочных сборов харьковский футбольный клуб пополнил свой состав новичком - 30-летним левым защитником Артуром Западней. С 13-го января он приступит к тренировкам вместе со своими новыми партнерами.

Западня Артур Владимирович.

Позиция - левый защитник.

Дата рождения - 4 июня 1990 г.

Рост - 183 см. Вес - 70 кг.

Артур Западня родился в Першотравенске Днепропетровской области. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ (тренер - Павел Дулинов). В Чемпионате ДЮФЛ выступал за луцкую "Волынь", броварской "Нафком БВУФК" и ильичевский "Монолит".

На профессиональном уровне играл за "Ильичевец", "Ворсклу", запорожский "Металлург", ФК "Сумы", "Верес", ФК "Львов", "Волынь" и "Десну". В составе черниговцев провел последние полтора сезона, сыграв в девяти матчах Премьер-Лиги и одном - Кубка Украины.

В "Металлисте 1925" Западня будет выступать под 13-м номером.