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12.01.2021  14:21   

Футбол. Металлист 1925 приобрел нового игрока

"Металлист 1925" подписал нового игрока

 
Накануне начала зимних учебно-тренировочных сборов харьковский футбольный клуб пополнил свой состав новичком - 30-летним левым защитником Артуром Западней. С 13-го января он приступит к тренировкам вместе со своими новыми партнерами.
 
Западня Артур Владимирович.
Позиция - левый защитник.
Дата рождения - 4 июня 1990 г.
Рост - 183 см. Вес - 70 кг.
 
Артур Западня родился в Першотравенске Днепропетровской области. Футболом начал заниматься в местной ДЮСШ (тренер - Павел Дулинов). В Чемпионате ДЮФЛ выступал за луцкую "Волынь", броварской "Нафком БВУФК" и ильичевский "Монолит".
 
На профессиональном уровне играл за "Ильичевец", "Ворсклу", запорожский "Металлург", ФК "Сумы", "Верес", ФК "Львов", "Волынь" и "Десну". В составе черниговцев провел последние полтора сезона, сыграв в девяти матчах Премьер-Лиги и одном - Кубка Украины.
 
В "Металлисте 1925" Западня будет выступать под 13-м номером.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  металлист 1925, футбол, новый игрок, артур западня
 
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