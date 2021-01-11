11.01.2021 17:49

Легкая атлетика. Харьковчанка - чемпионка всеукраинского турнира

XXVI Всеукраинские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» состоялись в Киеве.

Участие в турнире принимали более 200 легкоатлетов из 22 регионов страны.

В прыжках в длину среди женщин победила харьковская спортсменка Анна Лунева, которая прыгнула на 6.05 м. Она превзошла свою ближайшую соперницу из Полтавской области на 18 см.

В прыжках в длину среди мужчин харьковский легкоатлет Ярослав Исаченков показал второй результат (7.32 м). Победу в данном виде получил Сергей Никифоров из Киевской области, который прыгнул на 7.92 м.

Еще одна харьковская легкоатлетка Лилия Клинцова остановилась в десяти сантиметрах от медали в прыжках в высоту, заняв четвертое место с результатом 1.83 м.

Это уже 26-е "Рождественские старты" атлетов. Обычно в соревнованиях принимало участие около 700 спортсменов со всей страны. В этом году, из-за пандемии, соревновалось более 200. Старты проводили с соблюдением безопасности, а накануне всем спортсменам сделали тесты на COVID-19.

По словам атлетов, для них главное не победа, а ощущение атмосферы соревнования, ведь впереди у спортсменов Чемпионат Украины, Чемпионат Европы и летняя Олимпада в Токио.