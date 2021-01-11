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11.01.2021  12:35   

Харьковчанин стал лучшим спортсменом Украины

Чемпион Европы по греко-римской борьбе, харьковчанин Семен Новиков стал лучшим спортсменом Украины 2020 года по версии издания «XSPORТ».

Харьковчанин стал лучшим спортсменом Украины

Такого титула харьковский спортсмен был удостоен за первое место на чемпионате Европы и третье на индивидуальном Кубке мира (аналог чемпионата мира для года во время пандемии).

Напомним, в феврале 2020 года Национальный олимпийский комитет признал Семена Новикова лучшим спортсменом месяца в Украине.

Источник:   ХГС
 Тэги:  борьба, харьков
 
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