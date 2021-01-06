06.01.2021 14:47

Спортивный карантин: стало известно, что будет на онлайн-марафоне

Расписание тренировок и правила участия в онлайн-марафоне "Спортивный карантин".

Тренировки будут проходить онлайн на странице Департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета в Инстаграм. Начало в 10:00. Все эфиры будут сохранены. Их можно будет посмотреть онлайн.

Условия участия:

- смотреть эфиры и заниматься вместе с тренером.

Если хотите выиграть призы:

- сделать фото во время или после тренировки, запостить его в сториз;

- отметить страницу @kharkivsportcity;

- поставить #спортивнийкарантин #яхаркивспортивний.

Больше фото - больше шансов на победу. Победителя выберем рандомно.

Разыгрываем сертификаты на персональные тренировки, месячные абонементы, мерч от @kharkivsportcity и корзину здорового питания, которую соберет наш нутрициолог.

Расписание тренировок. Начало в 10:00:

11.01. ПН гимнастика с Анной Кочиной (тренер Харьковской федерации воздушной акробатики и поул дэнса).

12.01. ВТ Functional тренировка с Демьяном Шаляревичем (сертифицированный тренер TRX Force LV 2, тренажерного зала LV 3, PROCEDOS P9).

13.01. СР Body art тренировка (проводит спортивный клуб «Унифехт»).

14.01. ЧТ HIIT тренировка с Демьяном Шаляревичем (сертифицированный тренер TRX Force LV 2, тренажерного зала LV 3, PROCEDOS P9).

15.01. ПТ тренировка по спортивному рок-н-роллу с Михаилом Петренко (тренер федерации спортивного рок-н-ролла).

16.01. СБ самбо-тренировка с Виктором Савиновым (тренер Харьковской областной федерации самбо НФСУ).

18.01. ПН гимнастика с Анной Кочиной (тренер Харьковской федерации воздушной акробатики и поул дэнса).

19.01. ВТ табата с Екатериной Никоненко.

20.01. СР интервальная тренировка с Алиной Рябининой (персональный тренер по фитнесу с элементами функционального тренинга, лечебной физкультуры и спортивной медицины).

21.01. ЧТ Mind body тренировка с Алиной Рябининой (персональный тренер по фитнесу с элементами функционального тренинга, лечебной физкультуры и спортивной медицины).

22.01. ПТ тренировка по спортивному рок-н-роллу с Михаилом Петренко (тренер федерации спортивного рок-н-ролла).

23.01. СБ самбо-тренировка с Виктором Савиновым (тренер Харьковской областной федерации самбо НФСУ).

Также в рамках марафона прямые эфиры проведут нутрициологи-диетологи Лариса Русская и Светлана Карпенко. Все эфиры начнутся в 19:00.

12.01 - «Базовые правила полезного питания».

14.01 - «Пищевые привычки во время карантина».

19.01 - лекция о полезном питании.

21.01 - лекция о полезном питании.