Харьковчанки признаны лучшими футболистками Украины

Харьковских футболисток Дарью Апанащенко и Надежду Кунину признали лучшими футболистками 2020 года.
Украинская ассоциация футбола, Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов и Всеукраинская ассоциация женского футбола подвели итоги игрового 2020 года в женском футболе.
Лауреатов по итогам сезона определяли путем независимого голосования, проведенного среди главных тренеров и капитанов профессиональных женских клубов Высшей лиги.
Победительницей в номинации «Лучшая футболистка Украины» в очередной раз стала капитан национальной женской сборной страны и лидер харьковского футбольного клуба «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко. Она набрала 37 баллов.
Спортсменка опередила по количеству баллов свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунину (24 балла). В тройку лучших вошла еще одна представительница Харькова - Яна Калинина (ФК «Жилстрой-2»).
В десятку лучших также попали харьковские футболистки Ольга Овдийчук и Ольга Бойченко.
Напомним, Дарья Апанащенко и Ольга Овдийчук в 2020 году также вошли в десятку лучших футболисток мира.
Харьковчанки входят в состав национальной сборной по футболу и неоднократно становились чемпионками Украины.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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