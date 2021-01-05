05.01.2021 10:41

Харьковчанки признаны лучшими футболистками Украины

Харьковских футболисток Дарью Апанащенко и Надежду Кунину признали лучшими футболистками 2020 года.

Украинская ассоциация футбола, Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов и Всеукраинская ассоциация женского футбола подвели итоги игрового 2020 года в женском футболе.



Лауреатов по итогам сезона определяли путем независимого голосования, проведенного среди главных тренеров и капитанов профессиональных женских клубов Высшей лиги.



Победительницей в номинации «Лучшая футболистка Украины» в очередной раз стала капитан национальной женской сборной страны и лидер харьковского футбольного клуба «Жилстрой-1» Дарья Апанащенко. Она набрала 37 баллов.



Спортсменка опередила по количеству баллов свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунину (24 балла). В тройку лучших вошла еще одна представительница Харькова - Яна Калинина (ФК «Жилстрой-2»).



В десятку лучших также попали харьковские футболистки Ольга Овдийчук и Ольга Бойченко.



Напомним, Дарья Апанащенко и Ольга Овдийчук в 2020 году также вошли в десятку лучших футболисток мира.



Харьковчанки входят в состав национальной сборной по футболу и неоднократно становились чемпионками Украины.