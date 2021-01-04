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04.01.2021  12:51   

Лучшей футболисткой Украины назвали капитана харьковской команды

Дарья Апанащенко признана лучшей футболисткой Украины в 2020 году

Капитан национальной женской сборной Украины и лидер футбольного клуба «Жилстрой-1» набрала наибольшее количество баллов при голосовании среди тренеров и капитанов женских клубов Высшей лиги.

Дарья Апанащенко опередила по количеству баллов (37) свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунину (24). В тройку лучших также вошла капитан харьковского «Жилстроя-2» Яна Калинина (14).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  футбол, харьков
 
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