Лучшей футболисткой Украины назвали капитана харьковской команды

Дарья Апанащенко признана лучшей футболисткой Украины в 2020 году
Капитан национальной женской сборной Украины и лидер футбольного клуба «Жилстрой-1» набрала наибольшее количество баллов при голосовании среди тренеров и капитанов женских клубов Высшей лиги.
Дарья Апанащенко опередила по количеству баллов (37) свою напарницу по клубу и сборной Надежду Кунину (24). В тройку лучших также вошла капитан харьковского «Жилстроя-2» Яна Калинина (14).
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