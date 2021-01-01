01.01.2021 18:34

Итоги спортивного 2020 года

На новый год принято подводить итоги.

Это особенно актуально в условиях пандемии: люди во всем мире многое переосмыслили, по-новому расставили приоритеты, научились жить в новых реалиях.

Все это также касается и работы Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Работать было сложно, не все запланированные мероприятия удалось провести, но мы не сидели сложа руки!

Наша дружная команда работала и оффлайн с соблюдением всех карантинных норм, и онлайн, когда не было другой возможности.

Вместе со спортсменами мы открывали новые спортивные площадки, совместно с представителями спортивных клубов и федераций организовывали детские турниры, соревнования для профессионалов и любителей, обменивались опытом, учили и сами получали новые знания.

Желаем всем харьковчанам в новом 2021 году никогда не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и покорять новые вершины! Будьте здоровы, счастливы, активны и готовы к любому вызову! Спасибо всем, кто провел 2020-й год вместе с нами!