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01.01.2021  18:34   

Итоги спортивного 2020 года

На новый год принято подводить итоги.

 
 Это особенно актуально в условиях пандемии: люди во всем мире многое переосмыслили, по-новому расставили приоритеты, научились жить в новых реалиях.
 
Все это также касается и работы Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Работать было сложно, не все запланированные мероприятия удалось провести, но мы не сидели сложа руки!
 
Наша дружная команда работала и оффлайн с соблюдением всех карантинных норм, и онлайн, когда не было другой возможности.
 
Вместе со спортсменами мы открывали новые спортивные площадки, совместно с представителями спортивных клубов и федераций организовывали детские турниры, соревнования для профессионалов и любителей, обменивались опытом, учили и сами получали новые знания.
 
Желаем всем харьковчанам в новом 2021 году никогда не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и покорять новые вершины! Будьте здоровы, счастливы, активны и готовы к любому вызову! Спасибо всем, кто провел 2020-й год вместе с нами!
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  итоги года спорт
 
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