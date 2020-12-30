30.12.2020 11:52

В Харькове состоялся всеукраинский детский новогодний турнир по хоккею

Хоккейный турнир, в котором приняли участие 5 команд из Киева, Одессы и Харькова, состоялся на льду спорткомплекса Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В течение двух дней спортсмены 2010-2011 годов рождения сыграли по четыре матча.

В итоге победителем турнира стала одесская команда "Морские волки", набравшая 9 очков. На втором месте киевская "Льдинка", на третьем - еще один столичный клуб "Сокол". К сожалению для местных болельщиков, обе харьковские команды замкнули турнирную таблицу - СДЮСШОР-1 на четвертом месте, СДЮСШОР-2 - на пятом.

Результаты матчей:

СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Льдинка" (Киев) 3: 4.

СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Сокол" (Киев) 0: 1.

"Морские волки" (Одесса) - "Льдинка" (Киев) 10: 1.

СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Сокол" (Киев) 2: 1.

СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Морские волки" (Одесса) 1: 4.

"Льдинка" (Киев) - "Сокол" (Киев) 2: 0.

СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Морские волки" (Одесса) 2: 4.

СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Льдинка" (Киев) 3: 2 (по буллитам).

"Морские волки" (Одесса) - "Сокол" (Киев) 2: 3.

СДЮСШОР-1 (Харьков) - СДЮСШОР-2 (Харьков) 4: 2.

Итоговая турнирная таблица:

1. "Морские волки" - 9 очков.

2. "Льдинка" - 7 очков.

3. "Сокол" - 6 очков.

4. СДЮСШОР-1 - 5 очков.

5. СДЮСШОР-2 - 3 очка.

Лучшими игроками турнира признаны:

вратарь - Дмитрий Корж ( "Льдинка").

защитник - Даниил Дегтярюк (СДЮСШОР-2).

нападающий - Кирилл Брежнев (СДЮСШОР-1).

бомбардир - Егор Пишалко ( "Морские волки").

Приз зрительских симпатий - Денис Ладный ( "Сокол").