Главная Новости Спорт В Харькове состоялся всеукраинский детский новогодний турнир по хоккею
30.12.2020  11:52   

В Харькове состоялся всеукраинский детский новогодний турнир по хоккею

Хоккейный турнир, в котором приняли участие 5 команд из Киева, Одессы и Харькова, состоялся на льду спорткомплекса Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

В течение двух дней спортсмены 2010-2011 годов рождения сыграли по четыре матча.
 
В итоге победителем турнира стала одесская команда "Морские волки", набравшая 9 очков. На втором месте киевская "Льдинка", на третьем - еще один столичный клуб "Сокол". К сожалению для местных болельщиков, обе харьковские команды замкнули турнирную таблицу - СДЮСШОР-1 на четвертом месте, СДЮСШОР-2 - на пятом.
 
Результаты матчей:
 
СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Льдинка" (Киев) 3: 4.
СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Сокол" (Киев) 0: 1.
"Морские волки" (Одесса) - "Льдинка" (Киев) 10: 1.
СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Сокол" (Киев) 2: 1.
СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Морские волки" (Одесса) 1: 4.
"Льдинка" (Киев) - "Сокол" (Киев) 2: 0.
СДЮСШОР-2 (Харьков) - "Морские волки" (Одесса) 2: 4.
СДЮСШОР-1 (Харьков) - "Льдинка" (Киев) 3: 2 (по буллитам).
"Морские волки" (Одесса) - "Сокол" (Киев) 2: 3.
СДЮСШОР-1 (Харьков) - СДЮСШОР-2 (Харьков) 4: 2.
 
Итоговая турнирная таблица:
 
1. "Морские волки" - 9 очков.
2. "Льдинка" - 7 очков.
3. "Сокол" - 6 очков.
4. СДЮСШОР-1 - 5 очков.
5. СДЮСШОР-2 - 3 очка.
 
Лучшими игроками турнира признаны:
 
вратарь - Дмитрий Корж ( "Льдинка").
защитник - Даниил Дегтярюк (СДЮСШОР-2).
нападающий - Кирилл Брежнев (СДЮСШОР-1).
бомбардир - Егор Пишалко ( "Морские волки").
 
Приз зрительских симпатий - Денис Ладный ( "Сокол").
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  хоккей, турнир, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Спорт Хоккей. Юбилейный сезон УПЛ пройдет без харьковчан (Сайт МХК Динамо) 28.09 Спорт На салтовском льду определился новый обладатель Кубка харьковского городского головы (UHL) 09.06 Спорт Харьковчанки не приняли в подарок титул вице-чемпионок
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 