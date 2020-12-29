Дзюдо. Харьковчане победно выступили на турнире

2-ой открытый турнир Донецкой области по дзюдо "Олимпийские надежды Донецка. Energetyk Cup - 2020" прошел в г. Николаевка.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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