29.12.2020 16:19

Дзюдо. Харьковчане победно выступили на турнире

2-ой открытый турнир Донецкой области по дзюдо "Олимпийские надежды Донецка. Energetyk Cup - 2020" прошел в г. Николаевка.

Участие в соревнованиях принимали около 300 участников. Среди них и харьковские дзюдоисты.

За медали турнира боролись юноши в двух возрастных группах: 2009-2010 и 2011-2012 г.р. Харьков представляли три спортивных клуба: "Слобожанец", КДЮСШ №2 и КДЮСШ №7.

Результаты харьковских команд:

ДЮСШ №2

Исмаил Хаж Тахтух - 1-е место .

Владимир Колпачев - 1-е место .

Никита Буряк - 1-е место.

"Слобожанец"

Хазар Гейдаров - 1-е место.

Платон Тубелец - 1-е место.

Илья Игнатуша - 2-е место.

Егор Андрейченко - 2-е место.

Андрей Шабанов - 2-е место.

Захар Замай - 2-е место.

Иван Нарижный - 2-е место.

Стас Шарко - 3-е место.

Роман Плугатырев - 3-е место.

ДЮСШ №7

Михаил Теницкий - 1-е место.

Никита Нестеренко - 1-е место.

Кирилл Савченко - 3-е место.