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29.12.2020  16:19   

Дзюдо. Харьковчане победно выступили на турнире

2-ой открытый турнир Донецкой области по дзюдо "Олимпийские надежды Донецка. Energetyk Cup - 2020" прошел в г. Николаевка.

 
Участие в соревнованиях принимали около 300 участников. Среди них и харьковские дзюдоисты.
 
За медали турнира боролись юноши в двух возрастных группах: 2009-2010 и 2011-2012 г.р. Харьков представляли три спортивных клуба: "Слобожанец", КДЮСШ №2 и КДЮСШ №7.
 
Результаты харьковских команд:
ДЮСШ №2
 
Исмаил Хаж Тахтух - 1-е место .
 
Владимир Колпачев - 1-е место .
 
Никита Буряк - 1-е место.
 
"Слобожанец"
 
Хазар Гейдаров - 1-е место.
 
Платон Тубелец - 1-е место.
 
Илья Игнатуша - 2-е место.
 
Егор Андрейченко - 2-е место.
 
Андрей Шабанов - 2-е место.
 
Захар Замай - 2-е место.
 
Иван Нарижный - 2-е место.
 
Стас Шарко - 3-е место.
 
Роман Плугатырев - 3-е место.
 
ДЮСШ №7
 
Михаил Теницкий - 1-е место.
 
Никита Нестеренко - 1-е место.
 
Кирилл Савченко - 3-е место.
Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков, донецк
 
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