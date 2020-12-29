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29.12.2020  14:47   

Плавание. Триумф харьковчан на предновогоднем турнире

Юные спортсмены привезли два десятка медалей с предновогоднего турнира по плаванию.

 
Турнир Лиги плавания прошел в Броварах. Юные пловцы из Харькова (представители детской спортивной школы №9) завоевали более 20 медалей.
 
Иван Кутепов (2013 г.р.) завоевал 4 золотых медали ( 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине). На счету Анастасии Стадиниченко (2013 г.р.) также 4 "золота" (50 и 100 м. брасс, 50 баттерфляй, 200 вольный стиль). Столько же наград завоевал и Влад Мухин (2009 г.р.). На его счету 3 "золота"(100 м. брасс, 200 м. к/п. и 100 м. баттерфляй) и "серебро" (50 м. баттерфляй).
 
Егор Позняк (2010 г.р.) отметился двумя золотыми наградами - в 50-ти и 100-метровке брассом.
 
Макар Ковп (2014 г.р.) - 1-е место 100 м. на спине.
 
Максим Фомин (2009 г.р.) - 1-е место 100 м. на спине, 2-е место 50 м. на спине.
 
Денис Шапошник (2011 г.р.) - 2-е место 50 м. баттерфляй, 3-е место 50 м. брасс и 100 м. вольный стиль.
 
Платон Мокшин (2009 г.р.) - 2-е место 50 м. брасс, 3-е место 50 и 200 м. вольный стиль.
 
Павел Дружинин (2009 г.р.) - 2-е место 200 м. вольный стиль, 3-е место 100 м. вольный стиль.
 
Егор Фомин (2012 г.р.) - 1-е место 100 м. баттерфляй, 3-е место 50 м. баттерфляй и вольный стиль.
 
Также в активе харьковчан две "золотые" мужские эстафеты (4*50 вольный стиль с результатом 2.02.21 и 4*50 комбинированная - 2.13.91).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, чемпионы и призеры, харьков
 
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