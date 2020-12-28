28.12.2020 19:43

Стрельба из лука. В Харькове прошел новогодний турнир - Горсовет

Открытый городской новогодний турнир по стрельбе из лука прошел с 24 по 26 декабря на базе СДЮСШОР «Коммунар».

В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов в 7 группах. Турнир проводился с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В результате личных соревнований в группе среди мастеров спорта (ЗМС, МСМК, МСУ) победителем стал воспитанник СДЮСШОР «Коммунар», мастер спорта Украины Владимир Каменский, который опередил олимпийцев – заслуженного мастера спорта Украины Виктора Рубана, занявшего 2-е место, и заслуженного мастера спорта Украины Екатерину Дубровину (3-е место).

В группе кандидатов в мастера спорта весь пьедестал почета завоевали воспитанники СДЮСШОР «Коммунар»: 1-е место – Денис Царегородцев, 2-е место – Иван Шестаченко, 3-е место – София Постелняк.

Среди спортсменов I разряда призовые места между собой также поделили воспитанники СДЮСШОР «Коммунар»: победителем стала Кристина Косяченко, 2-е место – Ирина Ярмак, 3-е место – Ренат Зарубин.

В группе II и III разрядов «золото» и «серебро» завоевали спортсмены СДЮСШОР «Коммунар» Анна Шетоха и Николай Мигурский, бронзовым призером стал воспитанник ХГВУФК №1 Никита Ефимов.

Среди спортсменов категории блочного лука золотую награду получил Александр Соколов, серебряную – Никита Мильченко, бронзовую – Дмитрий Шуть.

В категории юношеских разрядов победителями стали воспитанники СДЮСШОР «Коммунар»: 1-е место завоевала Елизавета Лысенко, 2-е место – Вячеслав Бельский, 3-е место - воспитанник ХГВУФК №1 Александр Колесник.

Награждение участников соревнований проводилось при поддержке титулованных спортсменов, членов отделения Национального олимпийского комитета в Харьковской области, выпускников СДЮСШОР «Коммунар», олимпийского чемпиона Виктора Рубана и серебряного призера Олимпийских игр Екатерины Дубровиной. Победители и участники соревнований получили дипломы, медали и памятные призы.