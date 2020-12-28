28.12.2020 18:19

Биатлон. Харьковчане - золотые призеры чемпионата Украины - ХС

Чемпионат Украины по биатлону состоялся спортивном комплексе в Буковеле Ивано-Франковской области.

Изначально соревнования складывались для харьковских спортсменов не лучшим образом. Ни в индивидуальных стартах, ни в мужской и женской эстафетах биатлонисты не дотягивали не только до пьедестала почета, но и даже до первой десятки.

В последний день ЧУ состоялась смешанная эстафета (без стрельбы только в лыжных гонках). И здесь харьковчане наконец-то сумели проявить себя.

На первом этапе Любовь Кипяченкова все время лидировала на дистанции вместе с Александрой Меркушиной, а на финише оказалась второй, отстав от нее на 15 секунд.

Зато на втором этапе Оксана Коваленко сумела вывести сборную Харьковской области на первое место - ее преимущество над соперницами достигало более минуты. Стартовавшие за ней Александр Пономаренко и Владислав Кошовец смогли удержать это преимущество и, таким образом, харьковчане стали чемпионами Украины. Второе место у первой сборной Черниговской области и на третьем месте первая сборная Сумской об