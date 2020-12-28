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28.12.2020  15:44   

За фото на тренировке харьковчане могут получить подарки - Горсовет

Новую инициативу в социальных сетях запустили в Харькове для популяризации здорового образа жизни.

Харьковчанам предлагают во время занятий спортом, в зале или на свежем воздухе, отметить @kharkivsportcity в постах и ​​историях в социальных сетях, используя хэштеги #яспортивнийхарків или #яспортивныйхарьков. Участники акции получат различные подарки. 
 
Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, цель такой акции - популяризировать спорт в городе Харькове. 
 
«В новом году мы ставим себе цель – сделать спорт в родном городе еще более популярным, чтобы физические нагрузки стали нормой для каждого харьковчанина. «Kharkiv Sport City» - это платформа для горожан, представителей власти, спортивных клубов и федераций. Это место, где каждый может выразить собственное мнение и получить помощь в организации и проведении спортивного мероприятия. Вместе мы стопроцентно сможем еще больше популяризировать здоровый образ жизни в Харькове!» - отметили в департаменте.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  подарок за фотографию, тренировка, харьков
 
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