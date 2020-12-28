Шорт-трек: харьковчане завоевали 5 золотых медалей Кубка Украины – ХОГА

28.12.2020 11:32

Соревнования прошли в Харьковском ледовом комплексе «Салтовский лед».

В Кубке приняли участие 40 спортсменов, которые разыграли медали на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров среди мужчин и женщин, а также в эстафетах. На счету харьковских спортсменов были 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.

В женской эстафете на 3000 м харьковчанки заняли все призовые места. Победу завоевала команда «Харьков-1», в состав которой вошли Мария Долгополова, Ульяна Дуброва, София Хочин, Мария Старченко.

Второй стала команда «Харьков-2» (Светлана Репецкая, Татьяна Зарванская, Виктория Червенко, Мирослава Селюкова).

Еще одна харьковчанка Анастасия Филонич заняла третье место в составе объединенной команды «Харьков-Киев».

В мужской эстафете на 5000 м «золото» получила команда «Харьков-1», в состав которой вошли Владислав Немиро, Никита Немиро, Даниил Федоренко, Дмитрий Покровский. Второе место было за киевлянами, а третье заняла команда «Харьков-2»: Богдан Мошенский, Даниил Бергин, Ростислав Леонтенко, Рамиль Белевцов.

По итогам Кубка была сформирована сборная Украины, которая с 22 по 24 января 2021 года в польском городе Гданьск бороться за медали чемпионата Европы. В состав сборной вошли пять представителей Харьковщины: Мария Долгополова, Светлана Репецкая, Ульяна Дуброва, Татьяна Зарванская и Владислав Немиро.