Шорт-трек: харьковчане завоевали 5 золотых медалей Кубка Украины – ХОГА

Соревнования прошли в Харьковском ледовом комплексе «Салтовский лед».
В женской эстафете на 3000 м харьковчанки заняли все призовые места. Победу завоевала команда «Харьков-1», в состав которой вошли Мария Долгополова, Ульяна Дуброва, София Хочин, Мария Старченко.
Второй стала команда «Харьков-2» (Светлана Репецкая, Татьяна Зарванская, Виктория Червенко, Мирослава Селюкова).
Еще одна харьковчанка Анастасия Филонич заняла третье место в составе объединенной команды «Харьков-Киев».
В мужской эстафете на 5000 м «золото» получила команда «Харьков-1», в состав которой вошли Владислав Немиро, Никита Немиро, Даниил Федоренко, Дмитрий Покровский. Второе место было за киевлянами, а третье заняла команда «Харьков-2»: Богдан Мошенский, Даниил Бергин, Ростислав Леонтенко, Рамиль Белевцов.
По итогам Кубка была сформирована сборная Украины, которая с 22 по 24 января 2021 года в польском городе Гданьск бороться за медали чемпионата Европы. В состав сборной вошли пять представителей Харьковщины: Мария Долгополова, Светлана Репецкая, Ульяна Дуброва, Татьяна Зарванская и Владислав Немиро.
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