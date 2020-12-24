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24.12.2020  14:49   

Биатлон. Харьковчане - на чемпионате Украины - ХС

Зимнее первенство страны по биатлону проходит в Буковеле Ивано-Франковской области.

Лучший результат среди харьковских спортсменов - 12 место.
 
На турнире, который проходит с 21 по 27 декабря 2020 года, запланировано 7 гонок.
 
Уже прошел женский и мужской спринт, а также гонка преследования среди представителей сильного пола.
 
Шестеро харьковских биатлонистов в итоговом протоколе в турнирной таблице расположились следующим образом:
 
- 17-е место Александр Пономаренко.
 
- 20-е место Юрий Сытник.
 
- 21-е место Владислав Кошовец.
 
- 26-е место Вадим Болдесов.
 
- 29-е место Евгений Завада.
 
- 31-е место Антон Чернобай.
 
Среди биатлонисток наивысшую, 12 позицию, занимает Оксана Коваленко. Любовь Кипяченкова - 16. Еще одна харьковчанка Анастасия Тропец на старт гонки преследования не вышла.
 
Отметим, соревнования проходят без зрителей.
 
Расписание Чемпионата Украины по биатлону:
 
- 24 декабря: Гонка преследования, женщины.
 
- 25 декабря: Эстафета, мужчины.
 
- 26 декабря: Эстафета, женщины.
 
- 27 декабря: Смешанная эстафета.
Тэги:  биатлон, чемпионат, харьков, украина
 
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