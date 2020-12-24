24.12.2020 14:49

Биатлон. Харьковчане - на чемпионате Украины - ХС

Зимнее первенство страны по биатлону проходит в Буковеле Ивано-Франковской области.

Лучший результат среди харьковских спортсменов - 12 место.

На турнире, который проходит с 21 по 27 декабря 2020 года, запланировано 7 гонок.

Уже прошел женский и мужской спринт, а также гонка преследования среди представителей сильного пола.

Шестеро харьковских биатлонистов в итоговом протоколе в турнирной таблице расположились следующим образом:

- 17-е место Александр Пономаренко.

- 20-е место Юрий Сытник.

- 21-е место Владислав Кошовец.

- 26-е место Вадим Болдесов.

- 29-е место Евгений Завада.

- 31-е место Антон Чернобай.

Среди биатлонисток наивысшую, 12 позицию, занимает Оксана Коваленко. Любовь Кипяченкова - 16. Еще одна харьковчанка Анастасия Тропец на старт гонки преследования не вышла.

Отметим, соревнования проходят без зрителей.

Расписание Чемпионата Украины по биатлону:

- 24 декабря: Гонка преследования, женщины.

- 25 декабря: Эстафета, мужчины.

- 26 декабря: Эстафета, женщины.

- 27 декабря: Смешанная эстафета.