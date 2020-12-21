Бадминтон. В Харькове пройдет предновогодний турнир - Facebook

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 21 декабря День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 22 декабря – РЕДПОСТ В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.