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21.12.2020  19:48   

Бадминтон. В Харькове пройдет предновогодний турнир - Facebook

Принять участие в парном турнире могут все любители данного вида спорта.


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Предновогодний турнир по бадминтону пройдет 26 декабря 2020 года
 
В одной сетке сыграют мужские пары и миксты.
 
Состав пар, сообщают организаторы, станет сюрпризом для всех.
 
Заявку на участие можно оставить в социальных сетях или на сайте Харьковского бадминтонного спортивного клуба.
Тэги:  бадминтон, предновогодний турнир, харьков
 
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