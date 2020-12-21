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21.12.2020  18:11   

Пауэрлифтинг. Харьковская студентка - чемпионка Украины - Харьков спортивный

Курсантка ХНУВС завоевала "золото" на первенстве страны.


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Открытый чемпионат Украины по классическому жиму лежа состоялся в Харькове. 
 
В соревнованиях принимали участие спортсмены разных весовых и возрастных категорий.
 
Среди них - член сборной команды Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба, курсантка 3 курса факультета № 1, Карина Митяева.
 
Девушка заняла 1-е место в весовой категории до 52 кг.
 
Она выжала штангу весом 65 кг.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  пауэрлифтинг, чемпионка, харьков, митяева
 
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