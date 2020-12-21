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21.12.2020  16:59   

Дзюдо. Харьковчане победно выступили на всеукраинском турнире - Харьков спортивный

В Харькове разыграли медали всеукраинского турнира по дзюдо.


//sportevents.kharkiv.ua
Всеукраинский турнир по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера Украины В. Березюка, состоялся в Харькове. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки. Они боролись за награды в трех возрастных категориях.
 
На татами Дворца спорта "Смена" свое мастерство демонстрировали около полутысячи спортсменов со всех уголков страны. Медали разыгрывались в трех возрастных группах: 2004-2006, 2007-2008 и 2009-2010 г.р. Харьковчане завоевали 51 награду: 13 золотых, 12 серебрянных и 26 бронзовых медалей.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дзюдо, чемпионы и призеры, харьков
 
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