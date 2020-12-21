21.12.2020 14:43

Тхэквондо. В Харькове прошел традиционный предновогодний турнир - ХС

В манеже харьковской КДЮСШ "ХТЗ" схлестнулись юные тхэквондисты за медали ХХI Всеукраинского турнира по тхэквондо ВТФ "Дети Украины".



//sportevents.kharkiv.ua

"Дети Украины" - это традиционный предновогодний праздник для юных спортсменов. Соревнования подводят итоги года в украинском тхэквондо.

Медали турнира разыграны в разделах керуги и пумсэ, в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2011-2012), юноши (2009-2010), кадеты (2006-2008) и юниоры (2003-2005).

Соревнования проходили с соблюдением всех карантинных ограничений и норм, без присутствия зрителей.

Болельщики могли присоединиться к онлайн-трансляции турнира, проходившей при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

В этом году турнир посвящен 30-летию Национального Олимпийского комитета Украины и 20-летию отделения НОК Украины в Харьковской области.