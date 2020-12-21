Спортивная гимнастика: харьковчанки привезли бронзу из Турции – ХОГА

Анастасия Мотак и Дарья Лиска завоевали «бронзу» чемпионата Европы по спортивной гимнастике.
Среди юниорок бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала харьковчанка Дарья Лиска. Чемпионкой стала спортсменка из Румынии.
Таким образом, на счету харьковских гимнасток на этом чемпионате 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА добавляют, что в составе сборной Украины Анастасия Мотак стала чемпионкой в командных соревнованиях среди сеньорок, а Дарья Лиска заняла второе место в командных соревнованиях среди юниорок.
Кроме того, в командных соревнованиях среди мужчин чемпионом Европы по спортивной гимнастике стал харьковчанин Владислав Грико.
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