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21.12.2020  10:55   

Спортивная гимнастика: харьковчанки привезли бронзу из Турции – ХОГА

Анастасия Мотак и Дарья Лиска завоевали «бронзу» чемпионата Европы по спортивной гимнастике.


//kharkivoda.gov.ua
В соревнованиях среди сеньорок Анастасия Мотак заняла третье место в опорном прыжке и упражнениях на бревне. Победили в этих видах спортсменки из Румынии и Болгарии.

Среди юниорок бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала харьковчанка Дарья Лиска. Чемпионкой стала спортсменка из Румынии.

Таким образом, на счету харьковских гимнасток на этом чемпионате 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА добавляют, что в составе сборной Украины Анастасия Мотак стала чемпионкой в ​​командных соревнованиях среди сеньорок, а Дарья Лиска заняла второе место в командных соревнованиях среди юниорок.

Кроме того, в командных соревнованиях среди мужчин чемпионом Европы по спортивной гимнастике стал харьковчанин Владислав Грико.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гимнастика, харьков
 
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