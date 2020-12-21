Спортивная гимнастика: харьковчанки привезли бронзу из Турции – ХОГА

21.12.2020 10:55

Анастасия Мотак и Дарья Лиска завоевали «бронзу» чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

В соревнованиях среди сеньорок Анастасия Мотак заняла третье место в опорном прыжке и упражнениях на бревне. Победили в этих видах спортсменки из Румынии и Болгарии.

Среди юниорок бронзовую медаль в опорном прыжке завоевала харьковчанка Дарья Лиска. Чемпионкой стала спортсменка из Румынии.

Таким образом, на счету харьковских гимнасток на этом чемпионате 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА добавляют, что в составе сборной Украины Анастасия Мотак стала чемпионкой в ​​командных соревнованиях среди сеньорок, а Дарья Лиска заняла второе место в командных соревнованиях среди юниорок.

Кроме того, в командных соревнованиях среди мужчин чемпионом Европы по спортивной гимнастике стал харьковчанин Владислав Грико.