Главная Новости Спорт Альпинизм. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины - ХС
20.12.2020  18:48   

Альпинизм. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины - ХС

Чемпионат Украины по альпинизму в виде драйтулинг состоялся на скалодроме "Вертикаль".


//sportevents.kharkiv.ua
Харьковчане завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
 
Участие в соревнованиях принимали около 30 спортсменов. Они разыграли медали в двух дисциплинах - в соревнованиях на трудность и скорость.
 
Среди женщин двойную победу одержала Виктория Голуб. В скорости кампанию на пьедестале почета ей составили еще две харьковчанки: Алина Белякова стала серебряным призером, а Валентина Дегтярева получила "бронзу".
 
Кроме того, на счету Алины Беляковой бронзовая медаль в соревнованиях на трудность.
 
Среди мужчин чемпионом Украины в скорости стал харьковчанин Александр Заколодный. Второе место в этой дисциплине занял еще один харьковский спортсмен Никита Мироненко.
 
В мужских соревнованиях на трудность победил одессит Владимир Кайдаш, а второе место занял харьковский альпинист Евгений Тимко.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  альпинизм, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.12 Спорт Харьковчанки заняли весь пьедестал, а харьковчанин остановился в шаге от вершины (ФОТО) 22.04 Спорт В Харькове состоялся Кубок Украины по технике альпинизма 26.02 Спорт Харковчанин - в тройке сильнейших альпинистов мира (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 