20.12.2020 18:48
Альпинизм. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины - ХС
Чемпионат Украины по альпинизму в виде драйтулинг состоялся на скалодроме "Вертикаль".
//sportevents.kharkiv.ua
Харьковчане завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
Участие в соревнованиях принимали около 30 спортсменов. Они разыграли медали в двух дисциплинах - в соревнованиях на трудность и скорость.
Среди женщин двойную победу одержала Виктория Голуб. В скорости кампанию на пьедестале почета ей составили еще две харьковчанки: Алина Белякова стала серебряным призером, а Валентина Дегтярева получила "бронзу".
Кроме того, на счету Алины Беляковой бронзовая медаль в соревнованиях на трудность.
Среди мужчин чемпионом Украины в скорости стал харьковчанин Александр Заколодный. Второе место в этой дисциплине занял еще один харьковский спортсмен Никита Мироненко.
В мужских соревнованиях на трудность победил одессит Владимир Кайдаш, а второе место занял харьковский альпинист Евгений Тимко.