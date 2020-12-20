20.12.2020 18:48

Альпинизм. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины - ХС

Чемпионат Украины по альпинизму в виде драйтулинг состоялся на скалодроме "Вертикаль".



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковчане завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Участие в соревнованиях принимали около 30 спортсменов. Они разыграли медали в двух дисциплинах - в соревнованиях на трудность и скорость.

Среди женщин двойную победу одержала Виктория Голуб. В скорости кампанию на пьедестале почета ей составили еще две харьковчанки: Алина Белякова стала серебряным призером, а Валентина Дегтярева получила "бронзу".

Кроме того, на счету Алины Беляковой бронзовая медаль в соревнованиях на трудность.

Среди мужчин чемпионом Украины в скорости стал харьковчанин Александр Заколодный. Второе место в этой дисциплине занял еще один харьковский спортсмен Никита Мироненко.

В мужских соревнованиях на трудность победил одессит Владимир Кайдаш, а второе место занял харьковский альпинист Евгений Тимко.