18.12.2020 14:49

Футбол. Роковой гол выбил харьковчанок из Лиги Чемпионов - ХС

Харьковская команда завершила свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, не сумев в 1/16 финала одолеть по сумме двух матчей казахстанскую команду "БИИК-Казыгурт".



//sportevents.kharkiv.ua

В первой игре, которую команды в начале декабря провели в Полтаве, харьковчанки отпраздновали победу со счетом 2:1. Во второй - уже в середине первого тайма мяч побывал в воротах "Жилстрой-2" - на 35-й минуте отличилась Кулмагамбетова. Ее точный удар так и остался единственным в матче, и принес команде "БИИК-Казыгурт" минимальную победу - 1:0.

По сумме двух поединков в противостоянии чемпионок Украины и Казахстана была зафиксирована ничья, но казашки получили итоговый перевес за счет единственного гола, забитого в полтавском матче. "БИИК-Казыгурт" вышел в 1/8-ю. "Жилстрой-2" будет наблюдать за дальнейшими баталиями в плей-офф евротурнира уже в качестве зрителя.