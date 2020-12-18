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18.12.2020  14:49   

Футбол. Роковой гол выбил харьковчанок из Лиги Чемпионов - ХС

Харьковская команда завершила свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, не сумев в 1/16 финала одолеть по сумме двух матчей казахстанскую команду "БИИК-Казыгурт".


//sportevents.kharkiv.ua
В первой игре, которую команды в начале декабря провели в Полтаве, харьковчанки отпраздновали победу со счетом 2:1. Во второй - уже в середине первого тайма мяч побывал в воротах "Жилстрой-2" - на 35-й минуте отличилась Кулмагамбетова. Ее точный удар так и остался единственным в матче, и принес команде "БИИК-Казыгурт" минимальную победу - 1:0.
 
По сумме двух поединков в противостоянии чемпионок Украины и Казахстана была зафиксирована ничья, но казашки получили итоговый перевес за счет единственного гола, забитого в полтавском матче. "БИИК-Казыгурт" вышел в 1/8-ю. "Жилстрой-2" будет наблюдать за дальнейшими баталиями в плей-офф евротурнира уже в качестве зрителя.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, женская лига чемпионов, харьков, жилсрой-2
 
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