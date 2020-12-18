18.12.2020 13:58

Харьковские синхронистки стали абсолютными чемпионками Украины – ХС

Харьковчанки боролись за награды в семи видах программы и во всех завоевали золотые медали.



//sportevents.kharkiv.ua

Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию состоялся в бассейне «Локомотив». Победительницей стала сборная Харьковской области. Спортсменки стали первыми в хайлайте, а также в технической и произвольной программах групп.

Кроме того, Марта Федина победила в сольных упражнениях. Также Марта Федина вместе с Анастасией Савчук стали лучшими в технической и произвольной программах дуэтов.

Харьковская команда, которая является национальной сборной Украины, уверенно заняла на чемпионате первое место в общекомандном зачете.

В соревнованиях комбинированных групп харьковчанки выступили вне конкурса, а победа досталась команде Киева. Также киевлянки заняли второе место в общекомандном зачете. "Бронза" чемпионата досталась сборной Николаевской области.

В состав харьковской команды вошли: Деревянченко Олеся, Резник Екатерина, Мациевская София, Савчук Анастасия, Алексеева Владислава, Сидоренко Ксения, Алексеева Марина, Федина Марта, Гришко Вероника, Шинкаренко Алина, Носова Анна и Яхно Елизавета.