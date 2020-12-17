"School champions": чемпионы делятся опытом со школьниками - ХС

Учащиеся запустили спортивный челлендж.
Спортивный челлендж "School champions" запустили в ХООШ №28. Цель - познакомиться с чемпионами и выяснить, какой вид спорта самый популярный.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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