17.12.2020 16:00

"School champions": чемпионы делятся опытом со школьниками - ХС

Учащиеся запустили спортивный челлендж.



//sportevents.kharkiv.ua

Спортивный челлендж "School champions" запустили в ХООШ №28. Цель - познакомиться с чемпионами и выяснить, какой вид спорта самый популярный.

Условия челленджа: в социальной сети Facebook нужно написать пост под названием "School champions" с номером школы, рассказать о лучших спортсменах учебного заведения и поставить следующие хэштеги: #schoolchampions #натхненниспортом #ми_обираемо_здоровий_спосиб_життя