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17.12.2020  16:00   

"School champions": чемпионы делятся опытом со школьниками - ХС

Учащиеся запустили спортивный челлендж.


//sportevents.kharkiv.ua

Спортивный челлендж "School champions" запустили в ХООШ №28. Цель - познакомиться с чемпионами и выяснить, какой вид спорта самый популярный.

Условия челленджа: в социальной сети Facebook нужно написать пост под названием "School champions" с номером школы, рассказать о лучших спортсменах учебного заведения и поставить следующие хэштеги: #schoolchampions #натхненниспортом #ми_обираемо_здоровий_спосиб_життя
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  school champions, спорт, харьков
 
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