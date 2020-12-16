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16.12.2020  19:48   

Синхронное плавание. Харьковчанки забрали все "золото" на старте чемпионата Украины - Харьков спортивный

Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию проходит 15-17 декабря в бассейне харьковского спорткомплекса "Локомотив" им. Г. Кирпы. На счету у нашей сборной уже три "золота".


//sportevents.kharkiv.ua
В первый день соревнований разыграли 3 комплекта наград. Все "золото" завоевали харьковчанки.
 
В технической программе соло победу одержала Марта Федина с результатом 92.8555 балла.
 
В технической программе дуэтов чемпионками стали Марта Федина и Анастасия Савчук - 94.2232 балла.
 
Также сборная Харьковской области победила в технической программе групп. За свое выступление Алексеева Владислава, Деревянченко Олеся, Резник Екатерина, Савчук Анастасия, Сидоренко Ксения, Шинкаренко Алина, Федина Марта и Яхно Елизавета получили 93.6982 балла.
 
Отметим, в соревнованиях примают участие спортсменки из Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и Киева.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  синхронное плавание, чемпионки, харьков
 
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