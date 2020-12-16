16.12.2020 17:19

Mad Head. Определился победитель "Битвы Корпораций" в интеллектуальной игре - ХС

Состоялся заключительный этап Осеннего Кубка "Битвы Корпораций".



//city.kharkov.ua

На этот раз команды решали, кто из них самый умный и сообразительный в интеллектуальной игре "Mad Head". Победителем стала "Creator IQ".

В течение трех часов команды отвечали на вопросы по различным темам, используя не только свои знания, но и логику. Перед последним туром-аукционом сразу 8 команд имели шансы подняться на пъедестал почета. Правильный ответ и максимальная ставка в три балла позволила команде ФЭД занять третье место, команда "MyCredit", которая вернулась к участию в соревнованиях после пропуска нескольких этапов, стала второй, а "золото" завоевала команда "Creator IQ".

Этот успех позволил IT-компании торжествовать и в общем зачете Осеннего Кубка. Вице-чемпионом стала команда "Турбоатом", "бронза" у ФЭДа.

С фотоотчетом этапа вы можете ознакомиться здесь.

Новая встреча соперников состоится уже в феврале 2021-го года. Команды посоревнуются на этапе "Боулинг".