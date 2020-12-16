16.12.2020 12:40

Харьковские пловцы успешно выступили на Кубке Украины - ХГС

Харьковские пловцы завоевали более 40 наград на зимнем Кубке Украины по плаванию, который проходил 13-14 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область).



city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов 2009 года рождения и моложе из разных городов Украины.

По итогам состязаний харьковчане выиграли 18 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Среди мужчин больше всего медалей на счету Алексея Силинского, который принес команде шесть золотых и одну серебряную награду.

Среди женщин успешнее всего выступила Валерия Бердникова: она завоевала три «золота» и три «серебра».