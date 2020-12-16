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16.12.2020  12:40   

Харьковские пловцы успешно выступили на Кубке Украины - ХГС

Харьковские пловцы завоевали более 40 наград на зимнем Кубке Украины по плаванию, который проходил 13-14 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область).


city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов 2009 года рождения и моложе из разных городов Украины.
 
По итогам состязаний харьковчане выиграли 18 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.
 
Среди мужчин больше всего медалей на счету Алексея Силинского, который принес команде шесть золотых и одну серебряную награду. 
 
Среди женщин успешнее всего выступила Валерия Бердникова: она завоевала три «золота» и три «серебра». 
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, пловці, харьков, кубок украині
 
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