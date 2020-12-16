Харьковские пловцы успешно выступили на Кубке Украины - ХГС

Харьковские пловцы завоевали более 40 наград на зимнем Кубке Украины по плаванию, который проходил 13-14 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область).
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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