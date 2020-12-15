15.12.2020 13:31

Тхэквондо: Дарья Костеневич стала чемпионкой Европы – ХС

Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 51 кг.



//sportevents.kharkiv.ua

Чемпионат Европы по тхэквондо WT среди кадетов состоялся в Боснии и Герцеговине. Дарья Костеневич успешно дошла до финала, где победила Марию Романенко из Хмельницкой области.

Еще одна харьковская спортсменка София Плахтий стала серебряным призером соревнований в весе до 41 кг. В финале тхэквондистка уступила сопернице из Польши.

В целом сборная Украины получила на этом чемпионате 3 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также заняла первое командное место среди кадетов, третье - среди кадеток и второе общекомандное место.