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15.12.2020  13:31   

Тхэквондо: Дарья Костеневич стала чемпионкой Европы – ХС

Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 51 кг.


//sportevents.kharkiv.ua

Чемпионат Европы по тхэквондо WT среди кадетов состоялся в Боснии и Герцеговине. Дарья Костеневич успешно дошла до финала, где победила Марию Романенко из Хмельницкой области.

Еще одна харьковская спортсменка София Плахтий стала серебряным призером соревнований в весе до 41 кг. В финале тхэквондистка уступила сопернице из Польши.

В целом сборная Украины получила на этом чемпионате 3 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также заняла первое командное место среди кадетов, третье - среди кадеток и второе общекомандное место.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  тхэквондо, чемпионат европы, харьков
 
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