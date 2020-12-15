Тхэквондо: Дарья Костеневич стала чемпионкой Европы – ХС

Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 51 кг.
Чемпионат Европы по тхэквондо WT среди кадетов состоялся в Боснии и Герцеговине. Дарья Костеневич успешно дошла до финала, где победила Марию Романенко из Хмельницкой области.
Еще одна харьковская спортсменка София Плахтий стала серебряным призером соревнований в весе до 41 кг. В финале тхэквондистка уступила сопернице из Польши.
В целом сборная Украины получила на этом чемпионате 3 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также заняла первое командное место среди кадетов, третье - среди кадеток и второе общекомандное место.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
влажность:
давление:
ветер: