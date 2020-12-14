14.12.2020 19:56

Фигурное катание. Харьковчане успешно выступили на турнире в Минске - ХС

В международном турнире "Winter Star" приняли участие спортсмены из 10 стран мира.



//sportevents.kharkiv.ua

За медали поборолись и танцевальные пары из Харькова. Воспитанники харьковской школы фигурного катания везут домой "золото" и "серебро".

Предновогодний международный турнир "Winter Star" проводился впервые. Фигуристы соревновались за медали среди взрослых и юниоров в мужском и женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

В соревнованиях среди взрослых в танцах на льду не было равных харьковскому дуэту Дарья Попова - Владимир Беликов. Подопечные Галины Чуриловой захватили лидерство уже после ритмического танца, за который получили от судей 70.96 балла. Произвольный танец Дарьи и Владимира оценили в 103.07 балла. Имея в активе суммарный результат 174.03, они стали победителями турнира, обогнав ближайших соперников французов Джулию Ваграм и Пьера Суке на два балла. Третье место заняли белорусы Виктория Семенюк и Илья Юхимук (167.56 балла).

В танцах на льду среди юниоров прекрасно себя зарекомендовали харьковчане Мария Пинчук и Никита Погорелов. Заняв после ритмического танца с результатом 55.16 балла четвертое место, в произвольной программе им удалось выступить значительно лучше. Сложные поддержки и вращения принесли им 84.61 балла. Так, с общим результатом 139.77 харьковчане стали серебряными призерами "Winter Star".

Победителями в танцах на льду среди юниоров стали россияне Елизавета Шичина и Гордей Хулупов (164.85 балла), а бронзовые медали завоевали одесситы Лика Бондарь и Артем Коваль (134.88 балла).

В целом украинские фигуристы получили в столице Беларуси 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Еще одну золотую медаль Украине принес одессит Вадим Новиков, победивший в одиночном катании.