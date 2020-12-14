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14.12.2020  17:49   

Художественная гимнастка. Прошел фестиваль "Юные грации": Итоги - Харьков спортивный

Всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике "Юные грации" состоялся в Харькове в детско-юношеской спортивной школе "Восток".


//sportevents.kharkiv.ua
На фестиваль, который проводится в Первой столице с 2004 года, приехали 15 команд, это около 450 участников, из разных городов Украины. Высшие награды фестиваля завоевали:
 
Мария Авраменко (2015 г. р., Харьков 1).
 
Милания Закопайло (2012 г. р., Харьков, Восток).
 
Анастасия Пащенко (2011 г. р., Винница).
 
Валерия Городниченко (2010 г. р., Полтава).
 
Милана Бессмертная (Харьков, Восток).
 
София Павлинская (Днепр).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гимнастика, юные грации, харьков
 
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