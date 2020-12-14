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14.12.2020  15:49   

Баскетбол. Триумфальный старт харьковского Политехника - ХС

После двухнедельного перерыва команды Высшей лиги сыграли полный тур первого этапа.


//sportevents.kharkiv.ua
Харьковские баскетболисты уверенно одолели соперников из Каменского.
 
12 и 13 декабря 2020 года БК "Политехник" дома принимал БК "Прометей-2".
 
Обе встречи завершились победой подопечных Валентина Кулибабы со счетом 76:63, 80:51.
 
Тэги:  баскетбол, политехник, харьков
 
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